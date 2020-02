vergrößernverkleinern Auch gegen Union Berlin zeigt Erling Haaland seine ganze Klasse © Getty Images

SPORT1 Lesedauer: 4 Minuten teilenE-MailKommentare

München - Erling Haaland ist auch gegen Union nicht zu bremsen, Thomas Dreßen gewinnt in Garmisch-Partenkirchen. Am Abend will Gladbach in Leipzig bestehen. Der Sport-Tag.