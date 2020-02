Paris Saint-Germain liefert sich ein wildes Duell mit Bordeaux und verliert Superstar Neymar - weil diesem kurz vor Spielende die Sicherungen durchbrennen.

Michael van Gerwen muss die nächste Finalpleite hinnehmen. Zion Williamson stößt in die Sphären von Michael Jordan vor.

Und auch der Montag hat jede Menge Action zu bieten - unter anderem im Programm: Der FC Liverpool!

Das ist passiert

- Ligue 1: Neymar-Rot und Slapstick-Tor bei PSG-Sieg

Im Spiel gegen Bordeaux unterläuft PSG-Keeper Sergio Rico ein kurioser Patzer der zu einem Gegentor führt. Superstar Neymar sieht Rot. (Zum Bericht)

- Darts: Durststrecke von MVG geht weiter

Wieder nichts: Michael van Gerwen muss weiter auf den ersten PDC-Titel im neuen Jahr warten. (Zum Bericht)

- Premier League: Arsenal gewinnt Torspektakel

Der FC Arsenal kann eine torreiche Partie gegen Everton für sich entscheiden. Manchester United gewinnt gegen den Abstiegskandidaten aus Watford. (Zum Bericht)

- NBA: Nächste Gala! Zion stößt in Jordans Sphären vor

NBA-Wunderkind Zion Williamson ist nicht zu stoppen. Nun zieht er mit zwei NBA-Legenden gleich. Die Milwaukee Bucks schreiben derweil Geschichte. (Zum Bericht)

- NHL: Leon Draisaitl dicht vor Schallmauer

Leon Draisaitl ist weiter auf Kurs in Richtung der Schallmauer von 100 Scorerpunkten. Seine Führung in der Scorerliste untermauert er auch gegen die LA Kings. (Zum Bericht)

Das passiert heute noch

- SGE im "Trauerspiel" gegen Union gefordert

Begleitet von Protesten gegen Montagsspiele empfängt Eintracht Frankfurt zum Abschluss des 23. Spieltags in der Bundesliga Union Berlin. Teile der Fanszene wollen auf Gesänge verzichten und das Spiel nur im Umlauf der Arena auf Bildschirmen verfolgen (Bundesliga: Eintracht Frankfurt - Union Berlin ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker).

- Nächster Härtetest für deutsche Basketballer

Den ersten Härtetest nach dem WM-Debakel haben Bundestrainer Henrik Rödl und sein Team gegen Frankreich auch ohne Stars wie Dennis Schröder mit Bravour bestanden. In Newcastle steht am Montag die nächste Bewährungsprobe für die mit Talenten gespickte DBB-Auswahl gegen Großbritannien an (Basketball, WM-Quali: Großbritannien - Deutschland ab 21 Uhr im SPORT1-Liveticker).

- Marschiert Liverpool weiter?

Der Spitzenreiter der englischen Premier League eilt von einem Sieg zum nächsten - doch in der Champions League musste sich die Truppe von Trainer Jürgen Klopp zum ersten Mal seit langem wieder geschlagen geben. Kann nach Atlético Madrid auch West Ham United gegen die Reds bestehen? Die Antwort gibts ab 21 Uhr im SPORT1-Liveticker.

Das müssen Sie sehen

Das Video-Schmankerl des Tages

Torwart-Tor in Schlusssekunde: Aachen-Keeper sorgt für irres Ende - in der Regionalliga West entführt Alemannia Aachen einen Punkt beim SV Rödinghausen. Alemannia-Keeper Ricco Cymer wird zum späten Helden.