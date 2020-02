Die Surfwelt trauert um Poéti Norac.

Die 24 Jahre alte Französin verstarb nach übereinstimmenden Medieninformationen bereits Anfang Februar an der Sunshine Coast in der Nähe der australischen Großstadt Brisbane.

Die Umstände des Todes der Profi-Surferin sind mysteriös. Wie die Daily Mail berichtet, gibt es keine Informationen, wie Norac ums leben gekommen ist.

Norac war erst vor kurzem nach Australien gezogen, da die französische Vize-Meisterin mit dem Longboard dort bessere Trainingsbedingungen als in den kalten europäischen Wintermonaten hatte. Zudem wollte sie ihr Englisch verbessern.

In den sozialen Netzwerken war die Bestürzung über den Tod Noracs bei ihren Fans groß.

Besonders ans Herz gehende Worte richtete ihre jüngere Schwester auf Facebook an sie: "Ich werde dich auf all meinen Wegen, in jedem meiner Abenteuer mitnehmen. Der Welt alles geben, was du mir beigebracht hast. Also machen wir beide weiter, wie immer! Sei glücklich und warte auf mich! Ich liebe dich, meine Sternschnuppe."