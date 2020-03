In der Bundesliga entscheidet Borussia Dortmund am Samstagabend ein verbissen geführtes Top-Spiel bei Borussia Mönchengladbach für sich. Dagegen lässt RB Leipzig erneut Punkte.

Am Sonntagmittag kann Bayern München denn alten Abstand von vier Punkten zum BVB mit einem Heimsieg gegen Augsburg wieder herstellen.

In England blicken die Fans nach Manchester, wo im Old Trafford das Derby zwischen United und City steigt.

Biathletin Denise Herrmann will beim Massenstart des Weltcups in Nove Mesto erneut um den Sieg mitfahren. Der Sport-Tag.

SPORT1 präsentiert jeden Morgen das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Dabei liefern wir Ihnen die wichtigsten News des Vortages, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollte.

Das ist passiert

- Bundesliga: BVB feiert Sieg im Spitzenspiel

Erfolgreicher Start in die "Woche der Wahrheit": Borussia Dortmund hat das hitzige Verfolgerduell der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach 2:1 gewonnen und sich zum ersten Verfolger von Tabellenführer Bayern München aufgeschwungen. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Schalke verpasst Befreiungsschlag - RB stolpert

Schalke 04 findet keinen Weg aus der Krise. Trotz einer 1:0-Führung kamen die Königsblauen nicht über ein 1:1 gegen die TSG Hoffenheim hinaus und mussten im Kampf um Europa einen weiteren Rückschlag hinnehmen. (Zum Bericht)

RB Leipzig stolpert unterdessen im Kampf um die Meisterschaft. Nachdem das Team von Julian Nagelsmann bereits am vergangenen Sonntag nicht über ein 1:1-Remis gegen Bayer Leverkusen hinauskam, folgt nun ein 0:0 gegen den VfL Wolfsburg. (Zum Bericht)

- Premier League: Liverpool kann noch siegen

Aufatmen bei Jürgen Klopp: Nach zuletzt drei Pleiten in vier Pflichtspielen ist der englische Premier-League-Tabellenführer FC Liverpool wieder auf den Erfolgspfad zurückgekehrt und besiegte AFC Bournemouth mit 2:1. (Zum Bericht)

- Skispringen: DSV-Adler auf Rang zwei

Die deutschen Skispringer um den Weltcup-Gesamtzweiten Karl Geiger haben ihren dritten Teamsieg in Serie verpasst, mit Platz zwei beim Mannschafts-Wettbewerb der ersten Station der Raw-Air-Tour in Oslo aber erneut überzeugt. (Zum Bericht)

- Darts: Clemens scheitert nur knapp

Gabriel Clemens ist als letzter deutscher Dartsprofi im Achtelfinale der UK Open ausgeschieden. Der 36-Jährige unterlag beim Majorturnier im englischen Minehead dem WM-Halbfinalisten Gerwyn Price (Wales) denkbar knapp mit 9:10. (Zum Bericht)

- NBA: Curry muss erneut pausieren

Die Golden State Warriors leiden erneut unter großen Verletzungsproblemen. Gegen Philadelphia fehlt Stephen Curry nur zwei Tage nach seinem Comeback schon wieder. (Zum Bericht)

- NHL: Draisaitl punktlos bei Oilers-Sieg

Die Edmonton Oilers verbessern ihre Playoff-Chancen in der NHL durch einen klaren Sieg gegen die Columbus Blue Jackets. Leon Draisaitl bleibt ohne Torbeteiligung. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Bundesliga: Auf- und Abstiegskampf am Sonntag

Unterschiedlicher könnten die Vorzeichen kaum sein. Während Dynamo Dresden als Tabellenschlusslicht um jeden Punkt gegen den drohenden Abstieg kämpft, ist für Gegner Erzgebirge Aue sogar noch Platz drei möglich. (2. Bundesliga: Dynamo Dresden - Erzgebirge Aue, 13.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Im Rennen um den Relegationsplatz drei sind auch noch Holstein Kiel und die SpVgg Greuther Fürth. Die Kleeblätter haben bisher zwei Punkte mehr gesammelt, mit einem Sieg könnten sie den Druck auf Rang drei aufrechterhalten. (2. Bundesliga: Holstein Kiel - SpVgg Greuther Fürth, 13.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Im Aufstiegskampf keine Rolle spielen der SV Sandhausen und der FC St. Pauli. Beide Teams finden sich in der zweiten Tabellenhälfte wieder, der Abstand zu Rang 16 ist dabei nicht besonders groß. (2. Bundesliga: SV Sandhausen - FC St. Pauli, 13.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

- Bundesliga: Bayern will Siegesserie ausbauen

Der FC Bayern München hat das Verlieren verlernt. Die vergangenen fünf Pflichtspiele wurden gewonnen. In der Tabelle rangieren die Bayern dort, wo sie ihrem Selbstverständnis nach hingehören - an der Spitze. Gegen den FC Augsburg soll der nächste Erfolg her. (Bundesliga: FC Bayern München - FC Augsburg, Sonntag 15.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

- Premier League: Derby-Zeit in Manchester

In England steht das Manchester-Derby an. Der Meisterschaftskampf ist für Manchester City zwar so gut wie verloren, doch im Stadtduell im Old Trafford bei United geht es um die Ehre und reichlich Prestige. (Premier League: Manchester United - Manchester City, ab 17.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- CHECK24 Doppelpass mit Max Kruse und Thomas Doll

Das Topspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund, das Abstiegsduell zwischen Hertha BSC und Werder Bremen und der Dauerkonflikt zwischen Ultras und DFB: Moderator Thomas Helmer diskutiert darüber im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 mit Thomas Doll, Ex-BVB- und -HSV-Trainer, sowie Wolfgang Bosbach - ehemaliger Leiter Innenausschuss des Deutschen Bundestags und Mitglied der Arbeitsgruppe Fankultur beim 1. FC Köln. Zu Gast im Hilton Munich Airport Hotel sind außerdem SPORT1 Experte Reinhold Beckmann sowie Michael Horeni (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Tobias Holtkamp (freier Journalist, u.a. SPORT1) und Oliver Müller (freier Journalist, u.a. SPORT1).

- DEL LIVE: Nürnberg empfängt DEG

Am 52. und letzten Hauptrunden-Spieltag der DEL empfangen die Thomas Sabo Ice Tigers am Sonntag die Düsseldorfer EG. (DEL: Thomas Sabo Ice Tigers - Düsseldorfer EG ab 14 Uhr LIVE im TV auf und im LIVESTREAM auf SPORT1.de) Beide Mannschaften haben die Teilnahme an den Playoffs bereits gesichert.

- BBL LIVE: Vechta in Oldenburg gefordert

Derby-Zeit in der BBL. Am 22. Spieltag empfangen die EWE Baskets Oldeburg RASTA Vechta. Vechta strebt nach Wiedergutmachung, nachdem das Hinspiel verloren ging. (BBL: EWE Baskets - RASTA Vechta, ab 16.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de)

- NHL LIVE: Red Wings gegen Tampa Bay

Dank Überflieger Leon Draisaitl steht die NHL hierzulande aktuell im Fokus wie selten zuvor. SPORT1 bietet der stärksten Eishockey Liga der Welt die passende Bühne. Heute treffen die Detroit Red Wings und die Tampa Bay Lightning aufeinander. (NHL: Detroit Red Wings- Tampa Bay Lightning, ab 22 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de)

Das Video-Schmankerl des Tages

Leroy Sané fiel lange verletzt aus - doch jetzt wird der Star von Manchester City wieder zum Thema. Sein Trainer Pep Guardiola spricht vor dem Stadtderby gegen Manchester United über den deutschen Nationalspieler.