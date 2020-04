SPORT1 hat für alle Sportfans ein großes Osterpaket geschnürt, das sich sehen lassen kann.

Auch an den Feiertagen ist so trotz Coronakrise für beste Sport-Unterhaltung gesorgt.

Am Ostersonntag ab 11 Uhr wird im CHECK24 Doppelpass über die Auswirkungen der Pandemie auf den Fußball diskutiert, unter anderem mit Ex-Bundesliga-Profi und -Nationalspieler Patrick Helmes.

Weiter geht es mit den Doppelpass Klassikern ab 13 Uhr mit Fokus auf Franz Beckenbauer und der neuen Serie "Fußball - Klassiker" zu großen Momenten in der Klubgeschichte verschiedener Bundesligavereine.

Außerdem bekommen alle Fußballfans noch einmal die Möglichkeit, den Zauber des WM-Sommers 2014 und die größten Highlights aus der Historie der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ zu erleben: Am Ostersonntag ab 20.15 Uhr wird im Free-TV der Kinofilm "Die Mannschaft" gezeigt, der die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2014 auf dem Weg zum vierten WM-Titel begleitet.

Die neu geschlossene Programm-Kooperation von SPORT1 mit der FIFA umfasst zudem Rechte an der Dokumentation "Match 64", die die Geschichte des WM-Finals 2014 aus verschiedenen Perspektiven erzählt, sowie an dem Chronik-Format "Gold Stars" mit den größten Highlights der fast 90-jährigen WM-Geschichte.

Die Doku "Match 64" ist ebenfalls am Ostersonntag ab 19 Uhr zu sehen, die erste Folge der "Gold Stars" davor ab 18 Uhr. Auch eSports-Highlights wie der dritte Spieltag der "Bundesliga Home Challenge", dem FIFA 20 eFootball-Turnier der DFL, am kommenden Wochenende ab 15.20 Uhr im Livestream auf SPORT1.de sowie am Ostersamstag ab 15.30 Uhr im Free-TV zählen zum großen Osterprogramm auf SPORT1.

Das Oster-Paket von SPORT1 für TV und STREAM im Überblick

Donnerstag, 9. April:

Ab 17 Uhr live: Die SPORT1 Super League

Freitag, 10. April:

19 Uhr: Red Bull Dokumentation: "The Horn"

Samstag, 11. April

14.30 Uhr: Porsche GT Magazin

15.30 Uhr live: FIFA Bundesliga Home Challenge

19 Uhr: Red Bull Dokumentation: "The Horn"

Sonntag, 12. April

11 Uhr live: ChECK24 Doppelpass

13 Uhr: Doppelpass Klassiker

15 Uhr: Fußball - Klassiker: FC Bayern München Spezial

15.20 Uhr: FIFA Bundesliga Home Challenge

18 Uhr: FIFA WM Klassiker - Gold Stars

20.15 Uhr: FIFA WM Klassiker - Die Mannschaft

22.15 Uhr: ESL Event - ESL Pro League S11, CS:GO

Montag, 13. April

20 Uhr: Fußball - Klassiker: FC Schalke 04 Spezial

Dienstag, 14. April

20 Uhr: Fußball - Klassiker: SV Werder Bremen Spezial

Mittwoch, 15. April

Fußball - Klassiker: Borussia Dortmund Spezial

Donnerstag, 16. April

Darts Klassiker - Highlights Darts Premier League 2017

Freitag, 17. April

Fußball - Klassiker: Borussia Mönchengladbach Spezial

Hier die Details zu den einzelnen Sendungen:

CHECK24 Doppelpass mit Helmes, Beckmann, Basler und Reif

Wie geht es in der Bundesliga weiter, was sind die Optionen für die Zeit nach der Corona-Pandemie? Zudem die aktuellen Themen der Bundesliga wie die Vertragsverlängerung von Thomas Müller beim FC Bayern. Moderator Thomas Helmer wird darüber im CHECK24 Doppelpass am Ostersonntag, 12. April, live ab 11 Uhr auf SPORT1 mit Patrick Helmes, Ex-Spieler von Leverkusen, Wolfsburg und Köln, diskutieren.

Doppelpass Klassiker am Sonntag: Legende Beckenbauer im Fokus

SPORT1 setzt am Sonntag, 12. April, ab 13 Uhr die neue Reihe der Doppelpass Klassiker fort: Es geht um prägende Figuren des erfolgreichsten deutschen Fußball-Talks aus den vergangenen Jahren. Diesmal dreht sich alles um Franz Beckenbauer, Weltmeister als Spieler und Trainer, zudem viele Jahre Präsident des FC Bayern München. SPORT1 zeigt seine legendärsten Auftritte im Doppelpass, unter anderem als über die Kokain-Affäre von Christoph Daum diskutiert wurde.

Fußball - Klassiker mit Bayern, Schalke, Werder, Dortmund und Gladbach

Neu auf SPORT1 sind die Fußball - Klassiker: Darin wird auf große Momente der Klubgeschichte verschiedener Bundesligavereine zurückgeblickt.Den Auftakt macht am Ostersonntag, 12. April, ab 15 Uhr ein Special zum FC Bayern, ehe am Ostermontag ab 20 Uhr ein Special zu Schalke folgt. Die Sonderausgaben haben jeweils eine Länge von drei Stunden. Weiter geht es unter anderem mit Specials zu Werder Bremen am Dienstag, 14. April, ab 20 Uhr, Borussia Dortmund am Mittwoch, 15. April, ab 20 Uhr und Borussia Mönchengladbach am Freitag, 17. April, ab 20 Uhr.

Dokumentation zum WM-Sieg 2014

Der Kinofilm "Die Mannschaft" ist die offizielle Dokumentation des Deutschen Fußball-Bundes über die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Mit Beginn des Trainingslagers in Südtirol über das Quartier Campo Bahia in Brasilien bis hin zum Finaltriumph und der Siegesfeier im legendären Maracana in Rio de Janeiro begleitet der Film die deutsche Nationalmannschaft auf ihrem Weg zum vierten Stern. Zu sehen sind neben vielen Spielszenen auch Interviews mit Joachim Löw, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller und Co. sowie Eindrücke aus dem WM-Alltag des Nationalteams. Weltpremiere feierte der Film am 10. November 2014 in Berlin, bevor er am 13. November in rund 500 Kinos startete.

Auf SPORT1 wird "Die Mannschaft" erstmals am Ostersonntag, 12. April, ab 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Die Dokumentation "Match 64" erzählt zuvor ab 19 Uhr die Geschichte des WM-Finals 2014 aus verschiedenen Perspektiven und lässt den historischen Triumph wieder aufleben. In "Gold Stars", der offiziellen Chronik der FIFA, werden von der ersten WM 1930 in Uruguay bis zur FIFA U17-WM in Chile 2015 die Höhepunkte aller FIFA-Turniere, insbesondere der Weltmeisterschaften, zusammengefasst. "Gold Stars" erzählt von legendären WM-Spielen, zeigt die besten Tore und Torschützen der Turniere, aber auch die größten Aufreger der Geschichte. Die erste Folge von sechs zeigt SPORT1 am Ostersonntag ab 18 Uhr.

Nächstes eSports-Highlight: Bundesliga Home Challenge geht weiter

Am Osterwochenende steht der 3. Spieltag der Bundesliga Home Challenge, des von der DFL organisierten FIFA 20 eFootball-Turniers an. Erneut stellen sich dabei 29 Vereine aus der 1. und 2. Bundesliga sowie ein Schiedsrichterteam der virtuellen Herausforderung.

Porsche GT Magazin gewährt persönliche Einblicke in den neuen Alltag der Rennfahrer

In einer einstündigen Ausgabe beschäftigt sich das Porsche GT Magazin am Samstag, 11. April, ab 14.30 Uhr auf SPORT1 wieder mit den zahlreichen hochkarätigen Rennserien rund um den Globus, in denen sich der Premium-Hersteller Porsche engagiert. Diesmal steht die Corona-Pandemie mit ihren Auswirkungen im Mittelpunkt: Wie sieht der neue Alltag der Werksfahrer aus und wie ist die Lage in der IMSA, der FIA WEC und im Porsche Mobil 1 Supercup?