Der schwer verunglückte frühere Formel-1-Fahrer Alessandro Zanardi soll aus dem künstlichen Koma geholt werden.

Wie der Krankenhaus in Siena am Donnerstag mitteilte, werde die Betäubung in den nächsten Tagen reduziert. Danach soll der Italiener erneut untersucht werden, um die Schäden durch seine Kopfverletzungen besser erfassen zu können. Sein Zustand bleibe unter neurologischen Gesichtspunkten ernst, die Prognosen seien verhalten.

Zanardi war am 19. Juni bei einem Handbike-Rennen schwer verunglückt und mit einem LKW zusammengestoßen. Seitdem liegt der 53-Jährige im Koma und wird künstlich beatmet, am 6. Juli musste er zum dritten Mal operiert werden.

Der Motorsportler hatte 2001 bei einem Rennunfall auf dem Lausitzring beide Beine verloren, sein Schicksal berührte die Sportwelt.