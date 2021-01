Die deutsche Wasserball-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg aus ihrer zehnmonatigen Länderspielpause zurückgekehrt.

In Vorbereitung auf die Olympia-Qualifikation in Rotterdam (14. bis 21. Februar) bezwang die Mannschaft von Bundestrainer Hagen Stamm Georgien am Dienstag in Warendorf souverän mit 18:9. Es war der erste Auftritt des WM-Achten seit dem 11. März 2020.

"Das war ein Knallerspiel", sagte Stamm nach der überzeugenden Vorstellung gegen den EM-Zehnten. Bereits nach dem ersten Viertel stand es 7:1. Auch die weitere Vorbereitung auf Rotterdam wird das deutsche Team in Warendorf bestreiten.