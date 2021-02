Die Stiftung der Deutschen Fußball Liga (DFL) und die Deutsche Sporthilfe setzen ihr Engagement für Talente aus mehr als 50 olympischen und paralympischen Sportarten sowie dem Gehörlosen-Sport fort. Sie leiten das Olympia-Jahr mit Spots für Talente aus mehr als 50 Sportarten ein.

"Wir treten an, weil es Träume gibt, für die es sich zu kämpfen lohnt" ? so lautet die Botschaft junger Sportlerinnen und Sportler in neuen Multimedia-Spots sowie zahlreichen Social-Media-Formaten. Die DFL Stiftung und die Deutsche Sporthilfe richten dabei den Fokus erneut auf junge Athletinnen und Athleten aus verschiedenen Sportarten. In Zusammenarbeit mit der DFL-Agentur "The Brand Orchestra" sind zwei 30-sekündige und ein 60-sekündiger Spot sowie viele weitere Bewegtbild-Inhalte entstanden.

Die Videos geben Einblick in das Leben der Vorbilder von morgen und verdeutlichen, dass viele Athletinnen und Athleten durch ihren Enthusiasmus, ihre Liebe zum Sport und ihre Disziplin gleichzeitig Sport, Schule, Ausbildung oder Beruf meistern.

Erst Mitte Januar hatten DFL, DFL Stiftung und Sporthilfe den Ausbau ihrer Partnerschaft bis mindestens 2025 bekannt gegeben.