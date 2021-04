Gewichtheberin Lisa Marie Schweizer (Mutterstadt) hat bei den Europameisterschaften in Moskau das Podest knapp verpasst. Die 25-Jährige landete in der Gewichtsklasse bis 64 kg mit 100 kg im Reißen und 118 kg im Stoßen auf dem vierten Platz. Die Rumänin Loredana Toma setzte sich im Olympischen Zweikampf (244 kg) als auch in den beiden Einzeldisziplinen (114+130) durch.

Schweizer musste sich neben dem Zweikampf (218 kg) auch in beiden Einzelwettbewerben mit Rang vier begnügen. Auf den jeweils zweiten und dritten Plätzen in allen drei Konkurrenzen landeten die Britin Sarah Davies (230/101+129) und die Russin Anastasiia Ansorowa (222/100+122). Sabine Kusterer (Karlsruhe) belegte mit 210 kg (94+116) insgesamt den neunten Rang.

Am Sonntag hatte Jon Luke Mau (Schwedt) in der Gewichtsklasse bis 61 kg überraschend die Goldmedaille im Stoßen gewonnen. Bei den Olympischen Spielen in Tokio wird nur der Titel im Zweikampf vergeben, hier war Mau Sechster geworden. Die EM zählt zur Qualifikation für Olympia, zu denen der deutsche Verband maximal je vier Frauen und Männer schicken kann.