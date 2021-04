Die Stuttgarterin Elisabeth Seitz hat bei den Kunstturn-Europameisterschaften in Basel im Finale am Stufenbarren den siebten Platz belegt. Der Sieg ging an Angelina Melnikowa aus Russland vor ihrer Teamkollegin Wladislawa Urasowa sowie Amelie Morgan aus Großbritannien.

Noch am Freitag hatte die 27-Jährige im Mehrkampf Rang fünf erkämpft. An den übrigen drei Geräten verpasste Seitz die Endkämpfe.