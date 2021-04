Frankfurt am Main (SID) - Jason Osborne und Jonathan Rommelmann (Mainz/Krefeld) haben bei der Ruder-EM in Varese/Italien Silber gewonnen. Das Duo landete im Leichtgewichts-Doppelzweier im Finale hinter Weltmeister Irland und sicherte dem Deutschen Ruderverband (DRV) damit die erste Medaille der Titelkämpfe in den olympischen Klassen. Bronze ging an Vorjahressieger Italien.

Osborne/Rommelmann hatten 2019 den EM-Titel und WM-Bronze geholt. Bei der vergangenen EM in Posen gewannen sie ebenfalls Silber. Osborne ist auch als Radfahrer erfolgreich und will nach den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) Profi werden.