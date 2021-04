Das Coronavirus hat auch den Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 erfasst. Nach gleich mehreren positiven Tests wurde das Team in Quarantäne geschickt, Nachholspiele in der Bundesliga wurden abgesagt. Außerdem kann die Mannschaft in der kommenden Woche nicht beim dritten Hauptrundenturnier der Champions League in Ostia/Italien teilnehmen.