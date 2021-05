Mark Lamsfuß (Wipperfeld) und Isabel Herttrich (Bischmisheim) haben den Einzug ins Mixed-Finale der Badminton-EM in Kiew knapp verpasst. Das deutsche Duo unterlag am Samstag in einem umkämpften Halbfinale den Russen Rodion Alimow/Alina Dawletowa 22:20, 14:21, 22:24 und muss sich mit Bronze begnügen. Im Finale am Sonntag geht es für die Russen gegen die Engländer Marcus Ellis/Lauren Smith oder Mathias Christiansen/Alexandra Boje aus Dänemark.

Lamsfuß hat im Verlauf des Samstags noch eine weitere Möglichkeit, ein EM-Finale zu erreichen. Im Herren-Doppel ist er mit Marvin Seidel im Halbfinale gegen die Dänen Kim Astrup und Anders Skaarup Rasmussen gefordert.