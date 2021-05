Als Ersatz für die gekündigte und bis auf weiteres mit Hallenverbot belegte Chemnitzer Kunstturn-Trainerin Gabi Frehse wird ab der kommenden Woche Nachwuchs-Bundestrainerin Claudia Schunk die dort ansässigen Olympiakandidatinnen auf die nationalen Qualifikationswettkämpfe im Juni vorbereiten. Aktuell findet ein Lehrgang der Nationalriege in Frankfurt/Main statt.

Frehse geht derzeit juristisch gegen ihre Kündigung vor, ein Prozesstermin ist noch nicht bekannt. Die ehemalige Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer und weitere Athletinnen werfen Frehse Beschimpfungen, überhartes Training sowie die Verabreichung von Medikamenten ohne ärztliche Absprache vor. Es gibt aber auch Athletinnen, die sich weiter von der 61-Jährigen betreuen lassen würden.

Erstes Etappenziel auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio sind die deutschen Meisterschaften vom 3. bis 6. Juni, die im Rahmen von "The Finals" in der Dortmunder Westfalenhalle ausgetragen werden. Die zweite und letzte Olympia-Qualifikation findet am 12. Juni (13.30 Uhr) in der Münchner Olympiahalle statt.