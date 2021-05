Die Wasserspringer Tina Punzel und Lou Massenberg haben EM-Silber im gemischten Synchronspringen vom 3-m-Brett gewonnen. Das deutsche Duo musste sich in Budapest auf Platz zwei lediglich den Italienern Chiara Pellacani/Matteo Santoro um 6,42 Punkte geschlagen geben. Bronze ging an die Russen Ilja Molchanow/Witalia Korolewa. Schon bei der vergangenen EM 2019 in Kiew hatten Punzel/Massenberg Silber geholt.