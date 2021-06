Die übertragenden Sender ARD und ZDF haben nach der zweiten Auflage der Finals ein positives Fazit des deutschen "Mini-Olympia" in Berlin, Braunschweig sowie an Rhein und Ruhr gezogen. "Wir haben großartige sportliche Leistungen gesehen. Produktionell und programmlich war das eine gelungene Generalprobe für Olympia und macht Lust auf mehr - der große Sportsommer kann kommen", sagte Thomas Fuhrmann, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Sport, auf SID-Anfrage.

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky meinte: "Auf jeden Fall haben die tollen und abwechslungsreichen Bilder Lust auf Olympia gemacht, die Finals sind ja in ihrer Vielfalt und Art der Programmierung wie "kleine Olympische Spiele".

Auch mit den Einschaltquoten zeigten sich die Sportchefs zufrieden. "Am Wochenende konnten wir allerdings an die guten Zahlen aus dem vorletzten Jahr anknüpfen und mit 1,264 Millionen im Schnitt ein ähnliches Niveau wie 2019 erreichen", sagte Balkausky: "Dies ist insbesondere beachtlich, da aufgrund von vielen Corona-bedingten Verschiebungen an diesem Wochenende eine extreme Ballung von Sportereignissen mit Formel 1, Eishockey-WM oder French Open stattfand."

Quotenprimus war die Leichtathletik. Dort sahen am Samstagabend im ZDF bis zu 2,24 Millionen Zuschauer zu, am Sonntagnachmittag kam die ARD auf ähnliche Werte. "Über zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Leichtathletik sind ein schöner Erfolg, insgesamt bin ich mit der Resonanz zufrieden", sagte Fuhrmann.

Beide sprachen sich für eine Neuauflage der gemeinsamen Meisterschaften in 18 Sportarten aus - dann aber möglichst wieder komplett an einem Ort. "Wir sind in guten Gesprächen für 2022, dann hoffentlich wieder mit Publikum. Die Konzentration auf eine Stadt oder eine Region erleichtert die Umsetzung der Finals", sagte Fuhrmann.

Balkausky meinte "Wir planen auf jeden Fall, weitere Ausgaben dieses Multisport-Events im Ersten zu übertragen. Welche Städte die Finals ausrichten können und wollen, wird sich zeigen."