Bei den deutschen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Dortmund sind alle fünf Titel an Favoritin Margarita Kolosov gegangen. Einen Tag nach ihrem Triumph im Mehrkampf belegte die 17 Jahre alte Potsdamerin auch in den vier Gerätefinals jeweils den ersten Platz. Nur im Endkampf mit den Keulen musste sich Kolosov Rang eins mit Melanie Dargel aus Worms teilen.

Kolosov und Dargel werden den Deutschen Turner-Bund (DTB) in der kommenden Woche bei den Europameisterschaften im bulgarischen Warna vertreten.