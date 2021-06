Die von Prinz Harry initiierten Invictus Games für kriegsversehrte Sportler finden nun im September 2023 in Düsseldorf statt. Als Gastgeber der Veranstaltung mit dem Motto "A Home For Respect" treten die Bundeswehr und die Stadt Düsseldorf auf.

Vom 9. bis 16. September kommen bei dem internationalen Sportevent "rund 500 Athletinnen und Athleten sowie rund 1000 Angehörige und Freunde mit Publikum aus Deutschland und der ganzen Welt zusammen".

Die Invictus Games, die erstmals 2014 in London stattgefunden haben, richten sich an Menschen, die aufgrund ihrer Arbeit "an Körper oder Seele verletzt wurden". Der Sport soll ihnen helfen, neue Lebensperspektiven zu finden. 2022 finden die nächsten Spiele in Den Haag statt.

Die Corona-Pandemie hatte die Termine kräftig durcheinandergewirbelt. Die Invictus Games in Den Haag sollten eigentlich 2020 stattfinden, wurden wegen der Corona-Pandemie aber zweimal auf das kommende Jahr verschoben. Düsseldorf war eigentlich für 2022 vorgesehen, wich dann aber auf 2023 aus.