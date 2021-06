Kunstturner Marcel Nguyen (33) ist nach seinem Kreuzbandriss im rechten Knie erfolgreich operiert worden.

Der Olympiazweite im Mehrkampf 2012 in London wird die Olympischen Spiele in Tokio verpassen, hofft aber auf einen Abschluss seiner Karriere bei den Europameisterschaften im August kommenden Jahres in seiner Geburtsstadt München.

Die europäischen Titelkämpfe sind eingebettet in die zweite Auflage der European Championships, die 2018 in Glasgow erstmals stattfanden.