Nach Team-Gold hat das deutsche Frauen-Trio um die ehemalige Vizeweltmeisterin Annika Schleu bei der WM der Modernen Fünfkämpfer in Kairo eine weitere Medaille in der Einzel-Konkurrenz verpasst. Die 31 Jahre alte Schleu, 2018 mit Silber dekoriert, musste sich am Samstag trotz einer Aufholjagd im Laser-Run mit 1330 Punkten und Platz vier geschlagen geben.

Der sechsmaligen deutschen Meisterin aus Berlin fehlten am Ende neun Punkte zur drittplatzierten Ungarin Michelle Gulyas. Den Sieg holte sich Anastasija Prokopenko (Belarus) mit 1353 Punkten. Sechste wurde Rebecca Langrehr (Berlin/1324), Neunte Janine Kohlmann (Düsseldorf/1306).

Auch das Männer-Team war bei der WM bereits erfolgreich. Fabian Liebig und die Brüder Marvin und Patrick Dogue (alle OSC Potsdam) mussten sich bei ihrem Bronzegewinn nur Ungarn und Gastgeber Ägypten geschlagen geben. Am Sonntag gehen sie im abschließenden Einzel auf Medaillenjagd.