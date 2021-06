Der deutsche Wasserball-Meister Waspo 98 Hannover hat im ersten Platzierungsspiel der Champions League überrascht. Einen Tag nach dem Viertelfinal-Aus beim Final Eight in Belgrad schlugen die Niedersachsen unerwartet den griechischen Topklub Olympiakos Piräus 10:8 (2:1, 4:2, 3:3, 1:2). Im abschließenden Spiel um Platz fünf in der Endabrechnung trifft Hannover auf CN Marseille (Frankreich) oder VK Jug Adriatic Osiguranje (Kroatien).

"Das war eine unglaubliche Teamleistung", sagte Torhüter Moritz Schenkel: "So ein Spiel haben wir in der Champions League wohl noch nie abgeliefert." Auch Nationalspieler Julian Real war begeistert: "Wir haben sehr gut gespielt und verdient gewonnen. Natürlich geht es hier nur noch um die 'Goldene Ananas', aber jetzt sind wir unter den besten sechs Teams Europas."