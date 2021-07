Frankfurt am Main (SID) - Dagmar Freitag sieht Großveranstaltungen wie die Fußball-EM und die Olympischen Spiele in Corona-Zeiten kritisch. Sie "passen aus meiner Sicht nicht in Zeiten einer Pandemie, in der weltweit Menschen immer noch keine Aussicht auf eine Impfung haben und die somit weiterhin unzählige Menschenleben kostet", sagte die Vorsitzende des Bundestags-Sportausschusses der FAZ.