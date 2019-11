Diese 6,2 Kilometer haben sich den zweifelhaften Ruf erarbeitet, die tödlichste Rennstrecke der Welt zu sein. Der Guia Circuit von Macau forderte seit 1967 mehrere Todesopfer. Im Vorjahr wurde die junge Deutsche Sophia Flörsch schwer verletzt, am Sonntag wird dort erneut gefahren - mit Flörsch. SPORT1 zeigt, was den Kurs so gefährlich macht

