Motorsport satt gibt es am Wochenende auf den SPORT1-Plattformen.

Die Formel 1 macht Station in Baku/Aserbaidschan und Sebastian Vettel möchte seine Führung in der Fahrerwertung gegen Lewis Hamilton weiter ausbauen.

Aber auch in den ADAC-Serien ist am Wochenende einiges geboten. Im tschechischen Most kämpfen die Piloten im ADAC GT Masters und ADAC TCR Germany um wichtige Zähler im Kampf um den Titel am Saisonende.

Am Samstag und Sonntag finden sowohl beim ADAC GT Masters, als auch bei der ADAC TCR Germany, jeweils ein Rennen statt. Obendrein steigt am Sonntag noch die WRC-Rallye in Argentinien.

Die Termine und Übertragungszeiten des Motorsportwochenendes im Überblick:

Freitag:

Ab 11/15 Uhr Formel 1, 1./2. Freies Training in Baku im LIVETICKER

Samstag:

9.15 Uhr ADAC GT Masters, 1. Quali in Most im Embed-Stream

11.45 Uhr ADAC TCR Germany, 1. Rennen in Most LIVE im TV

12.45 Uhr ADAC GT Masters, 1. Rennen in Most LIVE im TV

15 Uhr Formel 1, Qualifying in Baku im LIVETICKER

Sonntag:

9 Uhr ADAC GT Masters, 2. Quali in Most im Embed-Stream

11.45 Uhr ADAC TCR Germany, 2. Rennen in Most LIVE im Stream

13 Uhr ADAC GT Masters, 2. Rennen in Most LIVE im TV

14 und 17 Uhr WRC Rallye Argentinien LIVE im Stream

Ab 14 Uhr Formel 1, Rennen in Baku im LIVETICKER