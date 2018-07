Mick Schumacher hat im belgischen Spa das erhoffte beste Ergebnis seiner Formel-3-Karriere klar verpasst.

Der Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher ging im zweiten Rennen des Wochenendes zwar erstmals in der Nachwuchsserie von der Pole Position ins Rennen, schied nach einem verpatzten Start und einer Berührung aber früh aus. Wenige Stunden zuvor hatte der 19-Jährige im ersten Rennen des Tages den fünften Platz belegt.

Bislang ist Schumacher junior, der für das Team Prema Theodore Racing fährt, in der Formel 3 dreimal Dritter geworden. Am Samstag (9.20 Uhr) findet das dritte und letzte Rennen in Spa an diesem Wochenende statt.