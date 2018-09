Frohe Kunde für alle Fans der "PS PROFIS", denn es gibt eine neue SPORT1-Sendung: In "Die PS PROFIS – Schule" hilft Experte Sidney Hoffmann Zuschauer-Kandidaten, die dringend einen fahrbaren Untersatz brauchen, aber keine Ahnung von Gebrauchtwagen haben.

Der "PS PROFI" zeigt, worauf man beim Kauf grundsätzlich achten muss und welche Schwachstellen die verschiedenen Modelle haben. Der Auftakt des neuen Formats "Die PS PROFIS – Schule" ist am kommenden Mittwoch, 5. September, ab 21 Uhr in einer Doppelfolge zu sehen.

Insgesamt stehen zum Start acht halbstündige Folgen sowie eine einstündige auf dem Programm. Mit "PS PROFIS – Schule" wird die On-Air-Präsenz der "PS PROFIS"-Formate weiter ausgebaut: Neben der neuen Sendung zeigt SPORT1 nach wie vor auch bereits produzierte Folgen von "Die PS PROFIS – Mehr Power aus dem Pott", "Die PS PROFIS – Im Einsatz" sowie der Rankingshow "Die PS PROFIS – 10 Zylinder".

Nach der Theorie folgt in "Die PS PROFIS – Schule" die Praxis: Sidneys Schützlinge müssen zeigen, ob sie die Ratschläge des "PS PROFIS" verstanden haben und in die Tat umsetzen können. Mit Hilfe von versteckten Anweisungen von Sidney per Funk geht es zum Gebrauchtwagenkauf. Entdeckt der Kandidat alle Schwachstellen des Autos? Auch wenn es viel zu lernen gibt, kommt der Spaßfaktor dabei nicht zu kurz.

Auftakt zur neuen Sendung mit "Dicker 5er für schmale Mark"

In der ersten Ausgabe der neuen Sendung benötigt Patryk die Ratschläge von Sidney. Er interessiert sich für einen BMW E39, doch bei seinem ersten Kaufversuch wird schnell klar, dass Patryk Nachhilfe braucht. Auf dem Lehrplan stehen Kofferraum-, Motor- und Reifencheck sowie die richtige Verhandlungstaktik.

Mit Kamera und Knopf im Ohr bewaffnet geht es schließlich zur Abschlussprüfung. Ob Patryk am Ende mit einem neuen Auto nach Hause fahren kann, zeigt SPORT1 am kommenden Mittwoch, 5. September, ab 21 Uhr.

Der "Baby Bomber" wartet in Folge zwei

In der zweiten Sendung, die im direkten Anschluss ab 21.30 Uhr auf SPORT1 zu sehen ist, sucht Mandy, die vor kurzem Zwillingsmama geworden ist, ein Familienauto. Die Herausforderung ist das Budget: Mandy möchte nur ca. 6000 Euro ausgeben. Allerdings hat die 26-Jährige aus Iserlohn keine Ahnung, was beim Autokauf zu beachten ist und begutachtet eine ziemliche Schrottkarre.

Ein Fall für Sidney, der sie einmal gründlich mit Basiswissen für den nächsten Kauf ausstattet. Wird sie sich diesmal wirklich besser anstellen? Und wechselt der VW eines Privatverkäufers tatsächlich am Ende den Besitzer?

"Die PS PROFIS" geben weiterhin nicht nur im TV Vollgas