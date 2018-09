Am Wochenende kommt es zum großen Saisonfinale am Hockenheimring (LIVE im TV und STREAM auf SPORT1).

Während die Meisterschaft in der ADAC Formel 4 schon seit dem letzten Rennwochenende am Nürburgring feststeht, fallen bei der ADAC TCR Germany, dem ADAC GT Masters und dem Porsche Carrera Cup erst noch finale Entscheidungen.

Zahlreiche Punkte werden in den verbleibenden zwei Rennen noch vergeben. Die Fahrer werden in Hockenheim alles daran setzten, so viele Zähler wie möglich einzuheimsen.

Formel 4: Zendeli bereits vorzeitig Meister

Der Bochumer Lirim Zendeli hat am vorletzten Rennwochenende der ADAC Formel 4 am Nürburgring bereits den Titel klar gemacht. Der fünfte Platz am Sonntag auf seiner Heimstrecke reichte aus, um die Meisterschaft für sich zu entscheiden.

Spannend bleibt es im Kampf um die Vizemeisterschaft. Enzo Fittipaldi, Enkel des zweimaligen Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi, hat vor dem Finale 213 Punkte auf dem Konto.

Mit dem 16-jährigen Neuseeländer Liam Lawson (201 Punkte) und dem gleichaltrigen Dänen Frederik Vesti (196) lauern zwei Kontrahenten aber unmittelbar hinter dem Brasilianer. (DATENCENTER: Fahrerwertung ADAC Formel 4)

In seiner ersten Saison kann David Schumacher zudem den Rookie-Titel gewinnen. Der Sohn von Ex-Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher führt in dieser Wertung vor dem Rennwochenende mit 20 Punkte Vorsprung - 75 sind allerdings noch zu vergeben.

Dreikampf um TCR-Titel

Noch spannend im Titelkampf ist es in der TCR: Nach seinem souveränen Sieg am Sachsenring führt Luca Engstler (349 Punkte) die Fahrerwertung der ADAC TCR Germany an.

Der Hyundai-Pilot konnte am vorletzten Rennwochenende den dritten Triumph in Folge feiern. Der Vorsprung auf den Österreicher Harald Proczyk beträgt allerdings nur acht Punkte. Es bahnt sich ein Dreikampf an: Auch Niels Langeveld ist mit 338 Punkten noch auf Schlagdistanz. (DATENCENTER: Fahrerwertung ADAC TCR Germany)

Vierkampf! TCR Germany steht Herzschlagfinale bevor

Der Kampf um die Krone in der spektakulären Tourenwagenserie ist auch ein Kampf der Generationen. Youngster Engstler ist gerade 18 Jahre alt. Proczyk bringt mit seinen 41 Jahren die meiste Erfahrung mit. Das Trio komplettiert der 20-Jährige Langeveld. (DATENCENTER: Teamwertung ADAC TCR Germany)

GT Masters: So spannend wie noch nie

Nicht nur in der ADAC Formel 4 und der ADAC TCR Germany werden am Wochenende die letzten Punkte vergeben. Auch im ADAC GT Masters kommt es zum Showdown. Und der wird so spannend wie noch nie.

15 Piloten von sechs verschiedenen Marken haben noch Chancen auf den Titel. Punktgleich an der Spitze der Fahrerwertung befinden sich vor den finalen Rennen Mathieu Jaminet aus Frankreich und der Deutsche Robert Renauer (beide 109 Punkte).

Dicht dahinter, mit lediglich vier Punkten Abstand, stehen Markus Pommer und Maximilian Götz. (DATENCENTER: Fahrerwertung ADAC GT Masters)

Die Tabellendritten Marvin Kirchhöfer und Daniel Keilwitz zeigen sich trotz des Rückstands von 17 Punkten bei 50 noch zu vergebenen Zählern optimistisch. "Es ist noch alles drin", sagte Kirchhöfer.

So ausgeglichen und unvorhersehbar präsentierte sich das ADAC GT Masters noch nie. Neun weitere Piloten haben noch Außenseiterchancen. Auch die Teamwertung ist vor dem Saisonfinale noch offen. (DATENCENTER: Teamwertung ADAC GT Masters)

Preining nach Sieg am Sachsenring Spitzenreiter

Beim Porsche Carrera Cup ist Thomas Preining derzeit nicht zu stoppen. Nach seinem souveränen Start-Ziel-Sieg am vorletzten Rennwochenende konnte er seinen Vorsprung auf Michael Ammermüller noch weiter ausbauen.

Obwohl Ammermüller aktuell 27 Punkte hinter dem Porsche-Junior liegt, stehen ihm noch alle Chancen auf den Titel offen. Das Rennen in Hockenheim verspricht daher Spannung pur. (DATENCENTER: Die Fahrerwertung des Porsche Carrera Cups)

So können Sie das Motorsport-Wochenende in Hockenheim LIVE verfolgen:

Samstag, 22.9:

11.00 Uhr: 1. Rennen ADAC Formel 4 LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

12.00 Uhr: 1. Rennen ADAC TCR Germany LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

15.00 Uhr: 1. Rennen ADAC GT Masters LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

16.15 Uhr: 1. Rennen Porsche Carrera Cup LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

17.15 Uhr: 2. Rennen ADAC Formel 4 LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

Sonntag, 23.9:

11.30 Uhr: 2. Rennen Porsche Carrera Cup Deutschland LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM

13.00 Uhr: 2. Rennen ADAC GT Masters LIVE im TV auf SPORT1 und SPORT1+ und im LIVESTREAM

14.45 Uhr: 2. Rennen ADAC TCR Germany im LIVESTREAM, Highlights ab 19.30 Uhr auf SPORT1+

15.35 Uhr: 3. Rennen ADAC Formel 4 im LIVESTREAM, Highlights ab 20.10 Uhr auf SPORT1+