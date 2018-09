Motorsport-Talent Maximilian Günther hat beim Formel-2-Rennen in Italien die Punkteränge verpasst.

Der 21-Jährige vom britischen Arden-Team belegte im ersten Rennen in Monza den 13. Rang, nachdem er nach einem enttäuschenden Qualifying vom vorletzten Platz hatte starten müssen. In der Gesamtwertung verlor er einen Platz, mit 41 Punkten liegt Günther nun ebenfalls auf Rang 13.

Den Sieg am Samstag sicherte sich Tadasuke Makino, der Japaner fuhr von Startplatz 14 nach ganz vorne. Der Russe Artem Markelow machte für den Rennstall Russian Time den Doppelsieg perfekt. In der Gesamtwertung führt mit 200 Punkten weiterhin der englische Mercedes-Protege George Russell (ART). In Monza wurde er am Samstag Vierter.