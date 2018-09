Titelverteidiger Johan Kristoffersson hat die Konkurrenz in der Rallycross-WM weiterhin im Griff. Der Schwede feierte am Sonntag im lettischen Riga seinen achten Sieg im neunten Saisonlauf und baute die Führung im Gesamtklassement damit aus.

Der VW-Pilot setzte sich im Finale vor dem zweimaligen DTM-Champion Mattias Ekström (Schweden) im Audi durch, Dritter wurde der neunmalige Rallye-Weltmeister Sebastien Loeb (Frankreich) im Peugeot. In der Gesamtwertung führt Kristoffersson mit nun 254 Punkten, hat den erneuten Titelgewinn bei noch vier ausstehenden WM-Läufen aber noch nicht sicher.

Der nächste WM-Lauf findet am 29. September in Austin statt, in Deutschland macht die Rallycross-WM am 13./14. Oktober auf dem Estering nahe Hamburg Station.