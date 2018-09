EKS Audi Sport fährt auch in Lettland (Zusammenfassung am Sonntag ab 21.15 Uhr im TV auf SPORT1) auf Podiumskurs: Wie bereits zwei Wochen zuvor in Frankreich liegt Mattias Ekström im Audi S1 EKS RX quattro nach dem ersten Tag der FIA-Rallycross-Weltmeisterschaft (World RX) auf dem zweiten Gesamtrang.

"Ich war nach einem Sieg in meiner Startgruppe im ersten Qualifying Gesamtdritter, im zweiten Durchgang fuhr ich auf den zweiten Platz", berichtete der Rallycross-Weltmeister von 2016. "Am Sonntag (ab 13 Uhr im LIVESTREAM) will ich die Konkurrenz schlagen. Bis zu den zwei letzten Qualifyings müssen wir noch etwas an der Balance arbeiten, denn die Strecke hier in Riga ist sehr speziell."

Ekström-Kollege als Vierter in zweiten Tag

Sein Teamkollege Andreas Bakkerud geht als Gesamtvierter in den zweiten Tag.

DTM-Pilot Nico Müller, der in Riga erstmals in dieser Saison einen dritten Audi Supercar steuert, erlebte mit Platz sieben ein solides erstes Qualifying bevor er in der Startphase des zweiten Durchgangs in zwei Kollisionen verwickelt wurde und damit auf den 14. Gesamtrang zurückfiel.

"Die beiden Berührungen waren etwas frustrierend, denn wir hatten zwischen dem ersten und zweiten Qualifying einen guten Schritt vorwärts gemacht", kommentierte der Schweizer.