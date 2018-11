Mercedes-Talent George Russel holt Titel mit siebtem Saisonsieg

Mercedes-Junior George Russell (20) hat sich in Abu Dhabi den Titel in der Formel 2 gesichert.

Der Brite holte sich am Samstag im ersten Rennen seinen siebten Saisonsieg und ist nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Sein einzig verbliebener Konkurrent Alexander Albon aus Thailand kam nach Problemen am Start nicht über Rang 14 hinaus.

Russell steigt im nächsten Jahr in die Formel 1 auf und wird beim Traditionsrennstall Williams Teamkollege von Robert Kubica (Polen). Maximilian Günther (Oberstdorf) war wegen seines Wechsels in die Formel E in Abu Dhabi nicht mehr am Start.