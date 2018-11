Die Karriere von Mick Schumacher zum Durchklicken:

Mick Schumacher fährt in der kommenden Saison in der Formel 2 und steht damit dicht vor einem Cockpit in der Formel 1 und der Erfüllung seines Traums.

Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher hat bereits einen steilen Aufstieg hinter sich und feierte in der vergangenen Saison mit dem Titelgewinn in der Formel 3 seinen bis dato größten Erfolg.

Seine ersten Berührungspunkte im Motorsport hatte er im Kart-Bereich, wo er aber unter anderem Namen fuhr.

SPORT1 zeigt die Laufbahn von Mick Schumacher.