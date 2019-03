Der dreimalige Le-Mans-Gewinner Andre Lotterer (Duisburg) hat seinen ersten Sieg in der Formel E auf dramatische Art und Weise verpasst.

Beim fünften Saisonrennen am Sonntag in Hongkong ging der 37-Jährige als Führender in die Schlussrunde, ehe sich sein Hinterreifen infolge einer Berührung mit dem Virgin von Verfolger Sam Bird (Großbritannien) in seine Einzelteile auflöste.

Während Lotterer sich nur auf Platz 14 über den Zielstrich schleppte, feierte Bird den Sieg und übernahm zugleich die Führung in der Gesamtwertung vom Belgier Jerome D'Ambrosio (Mahindra), der wie Teamkollege Pascal Wehrlein (Worndorf) in der Frühphase des Rennens in eine Kollision verwickelt war.

Abt belegt Rang fünf

Der Kemptener Daniel Abt (Audi), dem die einzigen zwei Siege eines Deutschen in der Elektro-Rennserie gelangen, wurde Fünfter.

"Ich habe versucht, Andre innen zu überholen. Er hat sich verteidigt. Ich bin ins Rutschen gekommen. Es ist schade, dass es passiert ist. Es war ein tolles Rennen", sagte Bird, der vor dem Schweizer Edoardo Mortara (Venturi) und Ex-Meister Lucas di Grassi (Brasilien/Audi) über den Zielstrich fuhr.

Der nächste Lauf steigt am 23. März im chinesischen Sanya. Die Formel E macht am 25. Mai in Berlin auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof Station.