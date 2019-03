Ende März startet Mick Schumacher in das Abenteuer Formel 2. Für den 19-jährigen Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher beginnt damit ein neuer Abschnitt seiner Renn-Karriere.

Bei Tests auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ließ Schumacher seine fahrerischen Fähigkeiten gleich einmal aufblitzen. Am Ende landete er mit einem Rückstand von 0,998 Sekunden auf die Tages- und Wochenbestzeit von Nyck de Vries auf Platz elf.

Brawn schwärmt von Mick Schumacher

Dass das Rennfahrer-Talent auch nach dem Gewinn der Formel 3 in der vergangenen Saison auch in der nächst höheren Klasse für Furore sorgen wird, steht für Rass Brawn außer Frage. "Es ist so aufregend. Häufig sehe ich sehr stark Michael in Mick", schwärmt Michael Schumachers früheres Strategie-Genie.

"Jean Todt und ich kennen ihn von Kindesbeinen an. Es ist einfach faszinierend. Er hat eine gute Familie. Sie alle haben die Erfahrung durch Michael und wissen, wie sie damit umgehen müssen, wenn Mick Erfolg hat."

Brawn lässt sich dabei nicht nur von seinen eigenen Beobachtungen leiten. Auch andere Leute hätten die gleichen Eindrücke wie der 64-Jährige. "Die Leute, die ihn kennen und mehr Zeit mit ihm verbringen als ich, sagen, dass er in den vergangenen zwölf Monaten eindrucksvolle Fortschritte gemacht hat."

Und die Perspektive, wieder einen Schumacher in der Formel 1 zu sehen? "Das wäre wunderbar, aber auf diesem Kerl lastet so ein Druck. Ich hoffe, dass die Zuschauer das im Hinterkopf haben und keine unrealistischen Erwartungen in ihn setzen."