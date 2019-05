Für Spitzenreiter Thierry Neuville ist die Premiere der Rallye-WM in Chile vorzeitig beendet. Der Belgier überschlug sich am Samstag auf der achten Wertungsprüfung mit seinem Hyundai an einer Bergkuppe und konnte die Fahrt nach dem Unfall nicht mehr fortsetzen.

Der 30-Jährige wurde für Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Via Twitter gab Hyundai später Entwarnung: "Nach einer Untersuchung im Krankenhaus in Concepcion können wir glücklich feststellen, dass Thierry nach seinem Überschlag keine Frakturen oder Verletzungen erlitten hat."

Neuville droht nach seinem vorzeitigen Ausscheiden der Verlust der WM-Führung. Der Franzose Sebastien Ogier (Citroen) benötigt bei der Rallye Chile lediglich Platz vier um an die Spitze des Klassements zu klettern. Nach 9 von 16 Wertungsprüfungen liegt Ogier hinter dem Esten Ott Tänak (Toyota) auf Platz zwei.