Nach dem spektakulären Rennwochenende in Most macht das ADAC GT Masters und der Porsche Carrera Cup nun am Red-Bull-Ring in Spielberg halt. Dazu rundet die Formel 4 das actiongeladene Motorsportpaket in Österreich ab.

Dennis Hauger und sein Team Van Amersfoort Racing haben das erste Rennen in Spielberg für sich entschieden. Auch im zweiten Rennen startet der Norweger von der Pole Position und will die gute Ausgangslage für einen Doppelsieg nutzen (ADAC Formel 4, 2. Rennen in Spielberg ab 9.45 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream).

Um 15.30 Uhr beschließen die Fahrer der Formel 4 dann mit dem dritten Rennen ihr Spielbergwochenende. (ADAC Formel 4, 3. Rennen in Spielberg ab 15.30 Uhr im SPORT1-Livestream)

Schlägt ten Voorde zurück?

Kann Michael Ammermüller auch in Spielberg Larry ten Voorde herausfordern oder schwingt sich Seriensieger ten Voorde doch wieder auf den Thron? In Most hat Ammermüller bewiesen, dass der Niederländer zu schlagen ist. Aber der wird nun natürlich besonders motiviert sein, seine Vormachtstellung wieder zu bestätigen. (Porsche Carrera Cup, 2. Rennen in Spielberg ab 11.30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Doppel-Sieg für Sylvest?

Mit seinem Sieg im ersten Rennen des Wochenendes hat Nicolai Sylvest seinen Premieren-Sieg im ADAC GT Masters gefeiert. Mit Rang zwei bestätigten David Jahn und Sven Barth ihr starkes Ergebnis aus Most. Im zweiten Rennen sollen diese Erfolge nun vergoldet werden. (ADAC GT Masters, 2. Rennen in Spielberg ab 13.00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Highlights auf SPORT1

Auch zwischen den Rennen versorgt sie SPORT1 mit allem Wissenswerten. Nach der ADAC Formel 4 zeigt SPORT1 die Highlights der vergangenen Rennen (Motorsport Live Highlights, ab 10.45 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream). Nach der Analyse des ADAC GT Masters werden nochmal alle Highlights der Sonntagsrennen gezeigt (Motorsport Live Highlights, ab 14.30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Ihr Plan für den perfekten Rennsonntag auf SPORT1:

09.45 Uhr: ADAC Formel 4, 2. Rennen in Spielberg SPORT1 und Livestream

10.45 Uhr: Motorsport Highlights SPORT1 und Livestream

11.30 Uhr: Porsche Carrera Cup, 2. Rennen in Spielberg SPORT1 und Livestream

13.00 Uhr: ADAC GT Masters, 2. Rennen in Spielberg SPORT1 und Livestream

14.30 Uhr: Motorsport Highlights SPORT1 und Livestream

15.30 Uhr: ADAC Formel 4, 3. Rennen in Spielberg nur im Livestream

21.30 Uhr: ADAC GT Masters Magazin SPORT1 und Livestream

22.30 Uhr: DTM Highlights SPORT1 und Livestream

23.00 Uhr: Porsche GT Magazin SPORT1 und Livestream

23.30 Uhr: Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup Highlights SPORT1 und Livestream