Mercedes-AMG geht als Polesetter in die 71. Ausgabe der 24 Stunden von Spa . Maro Engel fuhr im Black-Falcon-Mercedes #4 (Engel/Buurman/Stolz) in 2:18.588 die Bestzeit in der Superpole heraus. Er fing auf seiner zweiten von zwei fliegenden Runden Laurens Vanthoor im Bernhard-Porsche #117 (Bamber/Bernhard/Vanthoor) um 0,017 Sekunden ab.

Die Superpole bei deutlich kühleren Bedingungen als alle Trainings am Donnerstag sah einen bunten Markenmix um die besten Startplätze kämpfen. Am Ende starten drei verschiedene Marken von den ersten drei Plätzen, vier Hersteller kamen unter die Top 10. 15 Fahrzeuge landeten innerhalb einer Sekunde.

Anzeige

Davide Rigon brachte den SMP-Ferrari #72 (Molina/Aljoschin/Rigon) auf die dritte Position und damit auf einen aussichtsreichen Startplatz für das Rennen (Start am Samstagnachmittag um 16:30 Uhr).

Seite neu laden! Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze an dieser Stelle.

© Motorsport-Total.com