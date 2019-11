vergrößernverkleinern Laurens Vanthoor im Porsche 911 GT3 in Macau © Porsche

Die Porsche-Werksfahrer Earl Bamber und Laurens Vanthoor gehen aussichtsreich in den FIA GT World Cup in Macau. Das Qualifyingrennen geht jedoch an Mercedes.