Der niederländische Motorrad-Pilot Edwin Straver befindet sich nach seinem Unfall am Donnerstag auf der elften Etappe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien weiter in kritischem Zustand in einer Klinik in Riad. Der 48-Jährige, der seine dritte "Dakar" bestritt, hat einen Wirbelbruch erlitten und war nach Angaben seiner Familie wiederbelebt worden, weil er "zehn Minuten lang keinen Herzschlag hatte".

Die 42. Auflage des legendären, aber eben auch gefährlichen Rennens war zuvor schon vom Tod des portugiesischen Motorrad-Piloten Paulo Goncalves (40) auf der siebten Etappe überschattet worden. Er ist der 68. Mensch, der bei der Rallye Dakar ums Leben kam.