Nachdem mehrere Events abgesagt oder verschoben worden sind, präsentiert die IMSA SportsCar Championship einen Kalender, mit dem sie die Saison 2020 retten will. Vorgesehen sind alle Events bis auf eines. Ob die Saison so stattfinden kann, muss sich noch zeigen.

Unmittelbar durch die Corona-Krise betroffen sind die 12 Stunden von Sebring, der Long Beach Grand Prix und das Rennen auf dem Mid-Ohio Sports Car Course. Es gibt aber auch indirekte Auswirkungen: Durch die Verschiebung der 24 Stunden von Le Mans auf den 19. und 20. September ergeben sich weitere Verschiebungen im letzten Drittel des IMSA-Kalenders 2020.

Das abgesagte Sebring-Event ist bereits auf Mitte November verlegt worden. Long Beach ist das einzige Event, das abgesagt worden ist. Kürzlich musste Mid-Ohio ebenfalls verschoben werden. Der Lauf wird nun auf den 25. bis 27. September gelegt.

Laguna Seca wird auf den 4. bis 6. September vorgezogen. Aufgrund zur Nähe zu den 24 Stunden von Le Mans muss zudem das Petit Le Mans um eine Woche auf den 14. bis 17. Oktober zurückgeschoben werden.

Wiederaufnahmepunkt der Saison nach den 24 Stunden von Daytona wäre derzeit Detroit am 29. und 30. Mai. Es gibt keine Garantie, ob der Kalender so stattfinden kann. Präsident Donald Trump will momentan die Corona-Schutzmaßnahmen schon zu Ostern wieder aufheben, um die Wirtschaft zu stützen. Natürlich ist auch hier bei weitem nicht gesichert, dass dies das letzte Wort bleiben wird.

