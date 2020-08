Es ist wieder soweit, der Saisonauftakt steht bevor: Dank eines detaillierten Hygienekonzepts kann das ADAC GT Masters nach der Corona-Zwangspause endlich wieder an den Start gehen. Los geht es am Lausitzring.

SPORT1 ist mittendrin und zeigt alle Rennen in der "Liga der Supersportwagen" ausführlich live im Free-TV (ADAC GT Masters ab 12.30 Uhr live im TV auf SPORT1).

Auch in diesem Jahr ist die Rennserie wieder hochkarätig besetzt. Gleich sieben GT-Masters-Champions geben sich die Ehre. Neben den beiden Doppelmeistern Kelvin van der Linde und Sebastian Asch werden auch Maximilian Götz, Daniel Keilwitz, Christopher Mies, Patric Niederhauser und Robert Renauer um die Podiumsplätze kämpfen.

Anzeige

Es wird mit 15 Rookies aber auch ordentlich frisches Blut reinkommen. 19 Teams setzen in dieser Saison Fahrzeuge von sieben Marken ein. Dazu zählen Audi, Bentley, BMW, Corvette, Lamborghini, Mercedes-AMG und Porsche.

Alles zur Formel 1 und zum Motorsport-Wochenende im AvD Motorsport Magazin mit McLaren-Teamchef Andreas Seidl, Rennfahrer und Sky-Experte Nick Heidfeld und Christian Danner. Sonntag ab 21.15 Uhr und ab sofort wöchentlich im TV und STREAM auf SPORT1

Wie üblich werden an sieben Rennwochenenden jeweils samstags und sonntags ein einstündiges Rennen mit Fahrerwechsel ausgetragen. Anders als in den Vorjahren findet das erste Rennen am Lausitzring statt. Dort können die Piloten dann am 1. und 2. August erstmals Punkte für den Kampf um die Meisterschaft sammeln.

Auch Formel 4 wieder am Start

Mit dem ADAC GT Masters starten auch die ADAC TCR Germany und die ADAC Formel 4 ihre Saison. US Racing geht als Titelverteidiger und Mitfavorit in die Saison: Der ehemalige Formel-1- und DTM-Pilot Ralf Schumacher und sein Partner Gerhard Ungar peilen in diesem Jahr erneut das Triple an: Die Titel in der Fahrerwertung, bei den Rookies und in der Teammeisterschaft.

Beim zweiten Rennwochenende, das am 15. und 16. August auf dem Nürburgring ausgetragen wird, stößt auch die ADAC GT 4 Germany dazu. SPORT1 überträgt an jedem Rennwochenende die beiden Läufe des ADAC GT Masters sowie jeweils ein Rennen der Rahmenserien live im Free-TV.

So können Sie das Rennwochenende mit ADAC GT Masters und Formel 4 live verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de