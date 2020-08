Die Formel 1 gibt in dieser außergewöhnlichen Saison weiter Gas. Im August stehen vier Rennen an fünf Wochenenden an. Und auch die übrige Motorsport-Welt nimmt immer mehr Fahrt auf nach den Verschiebungen durch die Corona-Pandemie.

SPORT1 fasst für Sie ab sofort wöchentlich im AvD Motorsport Magazin alles Wichtige zusammen und bringt das Motorsport-Wochenende kompetent und meinungsstark ins Ziel.

Der Fokus liegt hierbei klar auf den Geschehnissen in der Formel 1. Zur Premiere der neuen Sendung am Sonntag ab 21.15 Uhr begrüßt Moderatorin Ruth Hofmann den Ex-Formel-1-Piloten und aktuellen Sky-Experten Nick Heidfeld sowie die Journalistin Bianca Garloff im Studio, außerdem ist RTL-Experte und AvD-Botschafter Christian Danner zugeschaltet.

Ein Schwerpunkt liegt zudem auf Traditions-Rennstall McLaren. Gemeinsam mit McLaren-Teamchef Andreas Seidl, der auch aktuell über das Rennen in Silverstone sprechen wird, wird die Historie mit Titeln und Stars sowie die Zukunft des Rennstalls beleuchtet.

Aber auch die Saisonstarts des ADAC GT Masters und der DTM spielen am großen Motorsport-Abend eine Rolle. Seien Sie also live dabei, wenn SPORT1 das Wochenende für Sie rund macht – ab 21.15 Uhr im Free-TV und im Stream!