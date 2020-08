Die Formel 1 gibt in dieser außergewöhnlichen Saison weiter Gas. Im August standen gleich vier Rennen an fünf Wochenenden auf dem Programm, wobei das Rennen in Spa mit dem Großen Preis von Belgien den krönenden Abschluss bildet. Aber auch die übrige Motorsport-Welt nimmt immer mehr Fahrt auf nach den Verschiebungen durch die Corona-Pandemie.

SPORT1 fasst für Sie wöchentlich im AvD Motorsport Magazin alles Wichtige zusammen und bringt das Motorsport-Wochenende kompetent und meinungsstark ins Ziel.

Am Sonntag ist Ex-Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg zu Gast

Im Fokus steht natürlich die Formel 1: Kann Sebastian Vettel nach seinem Achtungserfolg in Spanien auch in Francorchamps wieder für Aufsehen sorgen? Fährt Mercedes mit dem nun doch erlaubten Party-Modus wieder allen davon im Qualifying?

Alles zur Formel 1 und zum Motorsport-Wochenende im AvD Motorsport Magazin.

Dazu gibt Hülkenberg einen Einblick über sein Kurz-Comeback in der Formel 1 und was die Motorsport-Zukunft für ihn bereit hält.

Rockenfeller und Waßer im Studio

Moderatorin Ruth Hofmann begrüßt neben Hülkenberg den DTM-Fahrer Mike Rockenfeller und Formel-1-Kommentator Heiko Waßer im Studio, auch Dieter Gass (Motorsportchef Audi) ist zu Gast.

Zusätzlich zur Analyse des Formel-1-Gastspiels in Belgien beschäftigt sich die Talkrunde mit der Zukunft der DTM und der aufstrebenden Formel E.

Seien Sie also live dabei, wenn SPORT1 das Wochenende für Sie rund macht