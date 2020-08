Die Formel 1 gibt in dieser außergewöhnlichen Saison weiter Gas. Im August stehen vier Rennen an fünf Wochenenden an, wobei der Höhepunkt die Doppelveranstaltung in Silverstone ist. Und auch die übrige Motorsport-Welt nimmt immer mehr Fahrt auf nach den Verschiebungen durch die Corona-Pandemie.

SPORT1 fasst für Sie wöchentlich im AvD Motorsport Magazin alles Wichtige zusammen und bringt das Motorsport-Wochenende kompetent und meinungsstark ins Ziel.

Am Sonntag ist Ex-Formel-1-Pilote und Sky-Experten Ralf Schumacher zu Gast und - ab 21.45 Uhr gibt es das AvD Motorsport Magazin auf SPORT1 im Free-TV und Livestream zu sehen.

Im Fokus steht natürlich die Formel 1: Wie läuft es für die deutschen Fahrer Sebastian Vettel und Nico Hülkenberg beim 70th Anniversary Grand Prix in Silverstone?

Alles von Formel 1 bis MotoGP mit Bradl

Moderatorin Ruth Hofmann begrüßt neben Schumacher den Journalisten Ralf Bach im Studio, außerdem ist RTL-Experte und AvD-Botschafter Christian Danner sowie der ehemalige MotoGP-Pilot und ServusTV-Experte Alex Hofmann zugeschaltet.

Neben Highlights und Aufreger in Silverstone wird auch der AvD-Oldtimer-Grand-Prix am Nürburgring, der als erstes Sportevent in Deutschland wieder vor Zuschauern stattfinden wird, ausführlich beleuchtet.

Aber auch das Moto-GP-Comeback von Stefan Bradl sowie der Saisonstart des Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup spielen am Motorsport-Abend eine große Rolle.

