Das AvD Motorsport Magazin steht zum krönenden Abschluss des langen Rennwochenendes ganz unter dem Motto "Frauen-Power im Motorsport" – mit einer komplett weiblich besetzten Talkrunde: Moderatorin Ruth Hofmann begrüßt am Montagabend live ab 21:45 Uhr auf SPORT1 im Free-TV Sophia Flörsch.

Deutschlands schnellste Rennfahrerin startet in dieser Saison über die FIA Formel 3 hinaus in der der European Le-Mans-Serie (ELMS) und wird im September ihre Premiere bei den 24 Stunden von Le Mans feiern – in einem reinen Frauen-Team von Richard Mille Racing.

Zudem ist Ex-Formel-1-Teamchefin und Teambesitzerin Monisha Kaltenborn im AvD Motorsport Magazin live zugeschaltet, Bianca Garloff (Speed Media Factory) komplettiert die Runde.

Eine der spannenden Fragen: Wann schafft es die nächste Frau in die Formel 1?

Titelentscheidung im Porsche Carrera Cup

Neben den Talk-Elementen liefert das neue Magazin einen kompakten Überblick und aktuelle Beiträge zu allen relevanten internationalen und nationalen Rennserien, darunter Highlights von Sophia Flörschs Rennen in der LMP 2 Klasse beim ELMS Rennen in Le Castellet an diesem Wochenende.

Im Fokus stehen natürlich auch die aktuellen Formel 1 Themen, zum Beispiel die Zukunft von Ex-Weltmeister Sebastian Vettel.

An diesem Motorsport-Wochenende stehen darüber hinaus unter anderem der Start der FIM Speedway Grand Prix Saison in Polen live auf SPORT1+ sowie die mögliche Titelentscheidung im Porsche Carrera Cup live auf SPORT1 auf dem Programm.