Takuma Sato heißt der Sieger beim diesjährigen Indy 500.

Auf dem legendären Indianapolis Motor Speedway fuhr der Japaner, der von 2002 bis 2008 auch in der Formel 1 an den Start gegangen war, vor Scott Dixon, der lange Zeit eine dominante Vorstellung ablieferte, als Erster über die Zeillinie. Damit wiederholte der 43-Jährige seinen Erfolg von 2017, als er sich als erster Asiate überhaupt in die Siegerliste des Indy 500 eintragen konnte.

Sato überholte Dixon kurz nach den letzten Boxenstopps und konnte ihn bis zum Ende hinter sich halten. Dabei profitierte er von einer Gelbphase, unter der das Rennen beendet wurde.

Anzeige

Kurz vor Schluss sorgte Spencer Pigot mit einem Unfall für die gelbe Flagge und verhinderte damit den finalen Angriff Dixons, der nach dem Rennen "hart schlucken" musste, um die Niederlage zu verkraften, wie der fünfmalige Indy-Champion zugab.

Alles zur Formel 1 und zum Motorsport-Wochenende im AvD Motorsport Magazin. Sonntag ab 21.45 Uhr und ab sofort wöchentlich im TV und STREAM auf SPORT1

Graham Rahal, Satos Teamkollege bei Rahal Letterman Lanigan Racing, komplettierte mit Rang drei das Podium.

Für das Team Rahal Letterman Lanigan Racing ist es erst der zweite Triumph beim Indy 500 nach dem Sieg mit Buddy Rice im Jahr 2004.