Am Wochenende brennt auf SPORT1 wieder der Asphalt: Insgesamt stehen am Samstag und Sonntag über 17 Stunden hochkarätiger Motorsport im Free-TV auf dem Programm, darunter Liveübertragungen verschiedener Serien wie das ADAC GT Masters, die ADAC Formel 4, ADAC TCR Germany und ADAC GT4 Germany, die gemeinsam auf dem Nürburgring unterwegs sind.

Mit dem 6-Stunden-Rennen von Spa (6-Stunden von Spa: Sa. ab 13 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM, Schlussphase ab 17.15 Uhr LIVE im TV) feiert währenddessen die FIA WEC ihr Comeback, dazu fährt der Porsche Mobil 1 Supercup (Porsche Mobil 1 Supercup: So. ab 12.15 Uhr LIVE im TV und im LIVESTRAM) im Rahmen der Formel 1 in Barcelona.

Neben den Live-Rennen präsentiert SPORT1 mit seinen Magazinen Analysen, Talks, News und Hintergrundberichte zum aktuellen Geschehen in der Motorsport-Welt. Zur dritten Ausgabe des "AvD Motorsport Magazins" empfängt Moderatorin Ruth Hofmann am Sonntagabend (Avd Motorsport Magazin ab 21.45 Uhr LIVE im TV und im STREAM) im Studio den ehemaligen Formel-1-Teamchef Colin Kolles und den RTL-Experten Christian Danner im Studio.

Anzeige

Im "Porsche GT Magazin" (Porsche GT Magazin: So. ab 23.30 im TV und im STREAM) steht Michael Fassbender im Fokus: Der Hollywood-Star absolviert im Porsche-Cockpit gerade seine erste Saison in der ELMS und startet an diesem Wochenende auch erstmals im Porsche Mobil 1 Supercup.

ADAC GT Masters mit Zuschauern

Nach einem vielversprechenden Saisonauftakt ist das ADAC GT Masters zur zweiten Station an diesem Wochenende am Nürburgring (ADAC GT Masters: 1. Rennen am Sa. ab 12.45 Uhr LIVE im TV und im STREAM) zu Gast. Dank eines von der Rennstrecke entwickelten Hygienekonzepts sind an der Traditionsstrecke in der Eifel 5000 Zuschauer zugelassen.

Die Fans können sich auf packende Asphalt-Duelle freuen, denn mit vier Gaststartern steigt das Teilnehmerfeld auf 36 GT3-Sportwagen. Neu mit dabei sind unter anderem Audi-Pilot Markus Winkelhock und Porsche Young Professional Julien Andlauer.

Als Tabellenführer reisen die Mercedes-Piloten Maro Engel und Luca Stolz an den Nürburgring. Einen ausführlichen Rückblick auf das gesamte Rennwochenende gibt es zudem im Magazin am Sonntag zu sehen. (ADAC GT Masters: Magazin ab 21.45 Uhr im TV auf SPORT1 und im STREAM).

Prominente Namen in der ADAC Formel 4 und ADAC TCR Germany

Erstmals in dieser Saison gehen auf dem Nürburgring alle drei Rahmenserien des ADAC GT Masters an den Start. Mit dem Kolumbianer Sebastian Montoya gibt in der ADAC Formel 4 (ADAC Formel 4: 1. Rennen am Sa, ab 11 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM) der nächste große Name sein Debüt. Der Sohn des Ex-Formel-1-Piloten und zweimaligen Indy500-Siegers Juan Pablo Montoya ist in der Nachwuchsserie erstmals für das Prema Powerteam im Einsatz.

Auch die ADAC TCR Germany (ADAC TCR Germany: 1. Rennen am Sa. ab 11.45 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM) hat an diesem Wochenende einen weiteren bekannten Namen im Starterfeld zu bieten. Der amtierende WTCR-Champion Norbert Michelisz fährt das VIP Auto für das Hyundai Team Engstler.

Dazu hat die ADAC GT4 Germany (ADAC GT4 Germany: 1. Rennen am Sa. ab 14.30 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM) in der Eifel ihren Saisonauftakt. Im zweiten Jahr der Serie kämpfen 23 Fahrzeuge von sieben Marken um die Meisterschaft.

6-Stunden von Spa als Le Mans-Generalprobe

Nach einer knapp sechsmonatigen Pause nimmt die FIA WEC mit dem 6-Stunden-Rennen von Spa wieder Fahrt auf. Der Lauf in den belgischen Ardennen dient den Fahrer und Teams auch als wichtige Generalprobe für die 24 Stunden von Le Mans, die bereits Mitte September anstehen. Insgesamt gehen an diesem Wochenende in der Langstrecken-Weltmeisterschaft 30 Fahrzeuge in den vier Klassen LMP1, LMP2, GTE Pro und GTE Am an den Start.

Porsche Mobil 1 Supercup mit Hollywood-Star

Zur sechsten Saisonstation gastiert der Porsche Mobil 1 Supercup gemeinsam mit der Formel 1 an diesem Wochenende in Barcelona. Neben dem spannenden Meisterschaftskampf zwischen Spitzenreiter Dylan Pereira und den Verfolgern Larry ten Voorde und Ayhancan Güven steht diesmal auch ein Hollywood-Star im Blickpunkt. Michael Fassbender absolviert auf seiner persönlichen „Road to Le Mans“ im Porsche-Cockpit seine Premieren-Saison in der ELMS. Nun feiert der motorsportbegeisterte Deutsch-Ire als Gaststarter auch sein Debüt im internationalen Porsche Markenpokal.

"AvD Motorsport Magazin" mit prominenten Gästen

Den passenden Zieleinlauf des Rennwochenendes auf SPORT1 liefert am Sonntagabend wieder das "AvD Motorsport Magazin".

Neben der Analyse des Formel-1-Gastspiels in Barcelona beschäftigt sich die Talkrunde mit dem neuen Chassis von Sebastian Vettel und der Zukunft von Nico Hülkenberg in der Königsklasse. Im Studio begrüßt Moderatorin Ruth Hofmann den ehemaligen Formel-1-Teamchef Colin Kolles und den RTL-Experten Christian Danner.

So können Sie das Rennwochenende mit ADAC GT Masters und Formel 4 live verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de