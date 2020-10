Das AvD Motorsport Magazin steht zum krönenden Abschluss des langen Rennwochenendes ganz unter dem Motto "Rennfahrer und ihre Söhne". Moderatorin Ruth Hofmann begrüßt am Sonntagabend live ab 21:15 Uhr auf SPORT1 im Free-TV Luca Engstler.

Der 20-Jährige startet in dieser Saison in der TCR International Series und der ADAC TCR Germany Touring Car Championship und will sein Hobby zum Beruf machen.

Zudem ist David Schumacher im AvD Motorsport Magazin live zugeschaltet, Michael Zeitler (Motorsport-Experte bei f1-insider.com) komplettiert die Runde.

Eine der spannenden Fragen: Die Bürde großer Namen - Hilfe oder Hürde auf dem Weg zur Karriere?

Mick Schumacher bereit für F1?

In einem weiteren wichtigen Thema diskutiert Moderatorin Hofmann zusammen mit der Expertenrunde über den Weg zum Rennfahrers und das Verhältnis von Talent und Arbeit.

Neben den Talk-Elementen liefert das neue Magazin einen kompakten Überblick und aktuelle Beiträge zu allen relevanten internationalen und nationalen Rennserien, darunter Highlights des ADAC GT Masters.

Im Fokus stehen natürlich auch die aktuellen Formel 1 Themen, zum Beispiel Lewis Hamiltons Rekordjagd und das Bangen um eine mögliche Rennsperre. Auch Mick Schumachers Debüt in der Formel 1 wird thematisiert. Inwieweit hat er jetzt in der Königsklasse einen Fuß in der Tür?

