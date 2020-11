Motorsport-Fans aufgepasst! Am Sonntagabend steht ein Pflichttermin für alle PS-Freunde an.

Ab 22 Uhr rundet SPORT1 das Motorsport-Wochenende mit dem AvD Motorsport Magazin (LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) ab.

Zu Gast ist diesmal der ehemalige Formel-1- und DTM-Pilot Ralf Schumacher. Komplettiert wird die Runde von SPORT1-Motorsport-Experte Ralf Bach. Moderatorin ist Ruth Hofmann. Vor allem die Zukunft von Mick und David Schumacher wird ein interessanterThemenblock sein.

Aber auch anderweitig ist genug Gesprächsstoff vorhanden. Denn das erste November-Wochenende ist aus Motorsport-Sicht nicht irgendein Wochenende: In der DTM steht das Saisonfinale in Hockenheim an. Hier ist auch eine Liveschalte zum frischgebackenen DTM-Champion geplant

DTM und ADAC GT Masters

Wer das sein wird, ist noch völlig offen. Der zweimalige DTM-Champions Rene Rast hat mit vier Siegen in Folge die Führung in der Gesamtwertung übernomen. Aber Nico Müller liegt mit lediglich 19 Punkten Rückstand noch in Schalgdistanz.

Aber nicht nur in der DTM wird der neue Champion gesucht. Auch im ADAC GT MAsters herrscht Spannung pur. Die Top 4 in der Gesamtwertung trennen gerade einmal 14 Punkte, dabei sind noch maximal 50 Zähler zu holen.

In Front liegen derzeit Patric Niederhauser und Kelvin van der Linde. Sollten die beiden Audi-Piloten den knappen Vorsprung halten, winkt die erste Titelverteidigung in der Seriengeschichte.