Der Fernsehsender Nitro übertragt das 24-Stunden-Rennen von Le Mans sowie das ADAC 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring live. Das gab die RTL Mediengruppe am Dienstag bekannt. Das Rennen in Le Mans wird in voller Länge vom 21. bis 22. August zu sehen sein, ebenso das Rennen am Nürburgring vom 5. bis 6. Juni.

"Mit den traditionsreichen Langstrecken-Rennen von Le Mans und am Nürburgring besitzen wir ein überaus starkes Rennsportpaket, das Nitro zur festen TV-Adresse für Motorsport-Fans in Deutschland macht", sagte Nitro-Senderchef Oliver Schablitzki.